بتكوين-تيسلا: تراجع بنحو 366 مليار دولار في سوق العملات المشفرة بعد تغريدة ماسك

"تبخرت" مئات مليارات الدولارات من سوق العملات الافتراضية بعد تغريدة من مالك شركة تيسلا، إيلون ماسك، أعلن فيها تعليق مخطط تيسلا بيع السيارات لقاء عملة بتكوين.

وقال ماسك إن القرار اتخذ لأسباب بيئية وكتب في تغريدة نشرها عبر حسابه إن شركته قلقة من استخدام أنواع عديدة من الوقود الأحفوري من أجل عمليات التنجيم في بتكوين، مخصصاً الفحم الحجري بالذكر.

ومع أن ماسك شدد على أن العملات المشفرة والافتراضية "فكرة جيدة على عدّة صعد" إلا أن "ذلك لا يمكن أن يتم على حساب البيئة"، مضيفاً أن تيسلا لن تبيع أية عملات بتكوين إلا بعدما تتحول عملية التنجيم وتبدأ بالاعتماد على مصادر مستدامة للطاقة.

وقبل إعلان ماسك كان رأس مال سوق عملات (كل العملات) الافتراضية يبللغ نحو 2.43 تريليون دولار بحسب موقع Coinmarketcap.com ولكنه تراجع إلى نحو 2.06 تريليون بعد التغريدة. وتقول شبكة سي إن بي سي الأميركية إن ذلك يعني "تبخر نحو 365.85 مليار دولار من قيمة السوق".

وكانت تيسلا أعلنت في شباط/فبراير الفائت إنها اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وإنها تخطط لقبول تحويلات مصرفية بالعملات المشفرة كوسيلة دفع لبيع سياراتها الكهربائية.