كوفيد-19: ما الذي نعرفه عن متحورة دلتا بلاس؟ وفي أي بلد سجلت إصابات بها؟محادثة
ترصد عدة دول منها روسيا، إسرائيل والمملكة المتحدة انتشار متحورة دلتا بلس أو "آيه واي فور بوينت تو" (AY4.2) وسط مخاوف من انتشار أسرع وإمكانية عدم نجاعة اللقاحات ضد هذه المتحورة.
أبرز ما نعرفه عن دلتا بلاس:
- ظهرت متحولة دلتا (التسلسل الأول) لأول مرة في الهند وتسببت بتفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.لا تزال متحورة دلتا تهيمن على عدد الإصابات عالمياً، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية التي وصفتها ب"المتحورة المثيرة للقلق" في مايو/أيار الماضي.
وفقا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تتضمن سلالة دلتا بلاس طفرات في بروتين سبايك (A222V و Y145H) الذي يستخدمه الفيروس لدخول خلايا الجسم.
يحتاج العلماء وقتا أطول لدراسة سرعة انتقال متحورة دلتا بلاس ولكن يقدر بعضهم أن هذه المتحورة قد تكون أكثر عدوى بنسبة 10-15% أكثر من متحورة دلتا الأساسية.
لم تصدر منظمة الصحة العالمية بعد تصنيفا لدلتا بلاس، أي أنها لم تحدد بعد نوعية التغيرات الجينية التي طرأت على متحورة دلتا الأساسية.
أين سجلت دلتا بلاس؟
- سجلت روسيا بعض الإصابات بسلالة متحورة جديدة من دلتا، وتتوقع هيئة حماية المستهلك الروسية ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.
الأربعاء أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية رصدها متحورة 'آيه واي فور بوينت تو" في مدينة تل أبيب وإخضاع المصاب للحجر الصحي.
أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية الثلاثاء بمتابعة المتحور الجديد دلتا بلاس عن كثب. لكنه شدد على أن "لا شيء يوحي بأنه تنتشر بسرعة أعلى". يأتي ذلك في وقت تسجل المملكة المتحدة عدداً متزايداً من الإصابات تجاوز 40 ألفا كل يوم.