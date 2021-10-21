كوفيد-19: ما الذي نعرفه عن متحورة دلتا بلاس؟ وفي أي بلد سجلت إصابات بها؟

أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية الثلاثاء بمتابعة المتحور الجديد دلتا بلاس عن كثب. لكنه شدد على أن "لا شيء يوحي بأنه تنتشر بسرعة أعلى". يأتي ذلك في وقت تسجل المملكة المتحدة عدداً متزايداً من الإصابات تجاوز 40 ألفا كل يوم.