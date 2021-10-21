نيوكاسل يطالب مشجعيه بعدم ارتداء "الملابس العربية التقليدية"

طلب نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم من جمهوره الأربعاء عدم ارتداء الأزياء العربية (أو المستوحاة منها) ("الملابس العربية التقليدية" كما جاء في البيان) في المباريات.

ومنذ إعلان صندوق الاستثمارات السعودي ملكية النادي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، بدأ المشجعون يرتدون أزياء تُلبس في الشرق الأوسط والخليج العربي وازدادت الظاهرة خلال المباراة الأولى لنيوكاسل على أرضه ضد توتنهام الإثنين.

ونشر النادي بياناً يطلب من مشجعيه الامتناع عن ارتداء هذه الألبسة موضحاً أن أحداً من الملاكين الجدد لم يشعر بإهانة بأي شكل من الأشكال بزي الجماهير الذين اختاروا الاحتفال بهذه الطريقة.

وتابع البيان أن هذا النوع من الألبسة مثل "لفتة إيجابية ومقبولة على صعيد النية" ولكنه حذر من أن البعض قدر يرى الأسلوب غير لائق ثقافياً وفي ذلك مخاطرة بالتسبب في إساءة لآخرين".

وواصل البيان: " يتم تشجيع جميع زوار النادي على ارتداء كل ما هو معتاد في ثقافتهم أو دينهم، والاستمرار في عكس صورة المجتمعات والمجموعات متعددة الثقافات الواسعة والغنية التي يستمد النادي دعمه منها بكل فخر".

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت سلطات الدوري الإنجليزي الممتازة لكرة القدم من عواقب الموافقة على شراء السعودية النادي وخصوصاً في ملف حقوق الأنسان.

وتأتي خطة شراء نيوكاسل في ظل استثمارات سعودية متزايدة في مجال الرياضة، والتي تندرج في إطار "رؤية 2030" لمملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.