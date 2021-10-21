شاهد | النجم المصري محمد صلاح "يزور" تمثاله في متحف الشمع الشهير بلندن

عرض متحف "مدام توسو" الشهير (متحف الشمع) في لندن الأربعاء، أول تمثال شمعي بالحجم الطبيعي لنجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول.

نشر المتحف صوراً من تمثال صلاح الذي ظهر من خلاله وهو يرتدي بدلة بيضاء مع ظهور اللاعب نفسه في تدشين تمثاله الشمعي الأول، و هو في حالة سعادة غامرة وهو يشاهد تمثاله .

ويعد محمد صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له المتحف تمثالاً خاصاً به، كما أنه ثالث لاعب كرة قدم يُصمم له تمثال بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو .