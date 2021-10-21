شاهد | ألعاب نارية واستعراضات خلال افتتاح موسم الرياض 2021

تمكن الآلاف من مشاهدة عروض الألعاب النارية والاستعراضات خلال حفل افتتاح موسم الرياض 2021 الذي ضم أكثر من 2700 طائرة مسيرة أضاءت السماء بصور الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويستضيف المهرجان، الذي يستمر إلى غاية مارس-آذار لعام 2022 عدة فعاليات من بينها حفلات دولية وكأس موسم الرياض لكرة القدم بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وناديي الهلال والنصر السعوديين.

وبدا الجمهور سعيداً بالمناسبة.

نوف مثلاً، وهي إحدى السيدات التي حضرت حفل افتتاح موسم الرياض قالت: "كنا نرغب سابقا في الحصول على مكان خاص بنا للترفيه، وكان من الصعب جدا العثور على أي مكان من هذا النوع. معظم هذه الأماكن كانت مخصصة للأطفال. والآن الحمد لله، إنها مناسبة لجميع الأعمار وبمعايير دولية. اعتدنا أن نرى تلك الأشياء خارج السعودية. أشعر اليوم بالفخر لأن أطفالي يشهدون هذه التغييرات".

سيدة فلسطينية صادفت زيارتها إلى السعودية حفل الافتتاح قالت: "في الواقع أنا هنا في السعودية لقضاء عطلة وأشعر أن العديد من الأشياء قد تغيرت مقارنة بالطريقة التي كان يعيش بها السعوديون منذ سنوات، وهو أمر رائع حقا هنا"، وهذا بالضبط ما عبرت عنه أميرة، وهي سيدة سعودية بقولها: "جميع المقربين مني يقولون إن ما تشهده السعودية مذهل وكنت أتمنى أن يحدث هذا منذ زمن طويل".