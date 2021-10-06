السعودية تعتزم رفع الحظر المفروض على بث قناة "بي إن" الرياضية القطرية

تعتزم السعودية رفع الحظر المفروض على قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية المملوكة من قطر، ما قد ينهي مسألة خلافية بين البلدين، ويمهد الطريق أمام استحواذ سعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، بحسب ما قال مصدر بوكالة فرانس برس الأربعاء.

وكانت الرياض قد حظرت في العام 2017 المجموعة الإعلامية الرياضية في العالم العربي والتي تمتلك حقوق نقل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مع بداية الأزمة الخليجية عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية الدوحة، وفرضت عليها حصارا اقتصادياً.

واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران، وهو ما نفته قطر.

وقال المصدر المطلع على الملف لفرانس برس إن "الحظر غير القانوني للسعودية على مدى أربع سنوات ونصف السنة لبي إن، سينتهي"، في إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الرياض تسعى إلى تسوية دعوى تحكيم قطرية بقيمة مليار دولار حيال تعرض قنواتها للقرصنة من خلال نقل أحداث رياضية عدة، لاسيما مباريات كرة القدم الأوروبية، من قبل قناة "بي آوت كيو"، فيما نفت الرياض أي علاقة بها.

وكان فشل المملكة في اتخاذ إجراء ضد "بي آوت كيو"، سبباً رئيساً لقرار رابطة الدوري الإنكليزي العام الماضي بعرقلة عرض بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار) لشراء نيوكاسل يونايتد من قبل مجموعة تضم صندوق الاستثمارات السعودي.