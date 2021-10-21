شاهد: العثور على أكياس من الأوراق النقدية تحت أنقاض البنك المركزي في الموصل

تم العثور على أكياس تحتوي على أوراق نقدية تالفة في خزينة البنك المركزي في مدينة الموصل العراقية حيث استولى تنظيم الدولة الإسلامية على ملايين الدولارات.

في المبنى الضخم المدمر الذي لا يزال سقفه متفحما، سحب عمال من حفرة في الأرض عدة أكياس بلاستيكية سوداء تحتوي على رزم من الأوراق النقدية بالدينار.

وأعلن حسين الزيدي مدير البنك المركزي فرع الموصل أنه "أثناء عمليات التحرير تعرضت بناية البنك المركزي إلى ضربة جوية". وأضاف "بعد بداية عمليات تأهيل البناية وإزالة الأنقاض استطعنا أن ندخل داخل الخزينة واكتشفنا وجود عملة نقدية داخل الأكياس من فئات صغيرة. والعملة تالفة ومتضررة بشكل كبير جدا نتيجة غرق الخزائن بالمياه الجوفية إثر الضربة الجوية" خلال الهجوم لاستعادة الموصل من الجهاديين.

وقال إنه تم العثور على حوالي 175 كيسًا حتى الآن، دون أن يحدد المبلغ بدقة.

خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل في صيف 2014، سقطت مئات الملايين من الدولارات وسبائك الذهب المودعة في خزائن فرع البنك المركزي في الموصل في أيدي الجهاديين.

وجعل تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل "عاصمة" لـ"دولة الخلافة" التي أعلنها في المساحات الشاسعة التي احتلها عام 2014 في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

وفي نهاية 2017، أعلن العراق انتصاره على الجهاديين، قبل أن يهزم التنظيم في سوريا عام 2019.