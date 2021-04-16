الشرطة العراقية تعثر على كنز داعشي خبأه التنظيم في بيت بالمنطقة القديمة بالموصل

تمكنت الشرطة العراقية من العثور على كنز يعود لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. ويضم الكنز أموالا كبيرة وقطعا من الذهب والفضة، كان التنظيم المتطرف قد نهبها خلال سيطرته على مدينة الموصل. وقام عناصر التنظيم بتخبئة هذا الكنز في أحد البيوت بالمنطقة القديمة من الموصل. وأظهرت صور وفيديوهات بثتها قناة "الموصلية" دولارات وسبائك فضة وقطع نقدية ذهبية.

وحسب الشرطة فالكنز الذي تمّ العثور عليه يحتوي على رزم مالية تبلغ حوالي مليون و590 ألف دولاربالإضافة أكثر من 17 مليون دينار عراقي وأكثر من 17 كيلوغراما من سبائك الفضة المقطعة والذي كان التنظيم يسعى من خلالها إلى طبع عملته المعدنية الخاصة به. الشرطة تحدثت أيضا عن العثور على نحو 458 غراما من القطع النقدية الذهبية.