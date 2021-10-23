كلوب: قدم صلاح اليسرى أفضل من قدم كريستيانو رونالدو

قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب أمس الجمعة إن لاعبه المصري محمد صلاح يتفوق على نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو في جودة القدم اليسرى لكل منهما.

وجاءت تصريحات المدرب الألماني قبل مواجهة الفريقين المنتظرة بالدوري الإنجليزي الممتاز غداً الأحد.

وعند سؤاله عن الأفضل بينهما، قال كلوب إنه لم يفكر في الأمر من تلك الزاوية من قبل وأكد أن تلك المقارنات لا تخدم اللاعبين.

وأضاف: "من الواضح أن كلاهما لاعبان من الطراز العالمي، هكذا هو الأمر. يمكنني القول إنه حتى لو لم تكن القدم اليسرى لرونالدو بهذا السوء، سأقول إن القدم اليسرى لمحمد أفضل".

وأكمل كلوب حديثه: "ربما كريستيانو أفضل قليلاً في الكرات العالية، وقد تكون قدمه اليمنى أفضل. لكن من حيث السرعة، كلاهما سريعان، و يسجلان الأهداف، لكنني لم أفكر في ذلك أبدًا بشكل صحيح".

ويقدم صلاح (29 عاماً) موسماً قويا حتى الآن حيث سجل 12 هدفاً في 11 مباراة خاضها مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويدور الحديث حول مستقبل صلاح مع النادي وخاصة في ظل انتهاء عقده في صيف 2023 دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتمديده حتى الآن.

وعند سؤاله عن إمكانية استكمال صلاح لمسيرته الكروية حتى سن الـ35 أو 36 مثل رونالدو، قال كلوب إنه يتمنى أن يبقى صلاح في فريقه حتى هذا العمر.

وقال صلاح الجمعة إنه أعلم ليفربول بأنه يرغب في البقاء معه حتّى نهاية مسيرته، إلاّ أن "الفرعون" أصر على أنّ نجاح مفاوضات تمديد عقده مع النادي "لا تعتمد عليّ".