شاهد: المخرج اللبناني إيلي داغر والممثلة يارا أبو حيدر يتحدثان ليورونيوز عن "البحر أمامكم"

إيلي داغر مخرج فيلم "البحر أمامكم" والممثلة اللبنانية يارا أبو حيدر يتحدثان ليورونيوز عن تجربة فيلم "البحر أمامكم" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وشارك الفيلم، الذي يحكي قصة امرأة هاجرت إلى خارج لبنان قبل أن تضطرها الظروف إلى العودة إلى بلادها مرة أخرى، في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وقال أبو حيدر سابقاً إنه كتب قصة الفيلم كرد فعل لأزمة انتشار القمامة في بيروت عام 2015، مضيفاً بأن ما شهدته العاصمة اللبنانية من أحداث أهمها انفجار مرفأ بيروت العام الماضي يشكل مخاوف كبيرة له وللبنانيين عبر عنها من خلال الفيلم.

واختتمت فعاليات المهرجان الجمعة بعد أن شهدت دورته الخامسة عرض 37 فيلماً روائياً و15 فيلماً وثائقياً و23 فيلماً قصيرا وستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

وكرّم المهرجان هذا العام الممثل المصري أحمد السقا والمخرج الفلسطيني محمد بكري كما تضمن محاضرة للمخرج الأمريكي دارين أرونوفسكي الذي سبق وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلمه "البجعة السوداء".

كذلك احتفى المهرجان بالذكرى الخامسة والعشرين لوفاة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي.