تعرف على أبرز الانقلابات العسكرية في إفريقيا على مدى 10 سنوات

يشكل استيلاء العسكريين على السلطة الاثنين في السودان آخر محطة من سلسلة انقلابات جرت في العقد الماضي في إفريقيا:

*2012

- مالي: في 22 آذار/مارس أطاح عسكريون بنظام أمادو توماني توري. قامت "لجنة وطنية للنهوض بالديمقراطية وإعادة بناء الدولة" برئاسة الكابتن أمادو هايا سانوغو بحل المؤسسات.

- غينيا بيساو: في 12 نيسان/أبريل أدى انقلاب عسكري إلى تعطيل العملية الانتخابية قبل أسبوعين من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. قام الانقلابيون بقيادة الجنرال انطونيو اندجاي بخلع الرئيس بيرييرا ورئيس الوزراء غوميس جونيور.

*2013

- مصر: في 3 تموز/يوليو وبعد تظاهرات ضخمة مطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في 2012، قام الجيش بعزله وتوقيفه.

*2015

بوركينا فاسو: في 17 أيلول/سبتمبر وبعد أقل من سنة على سقوط بلايز كومباوري الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، أطاح انقلاب بالرئيس ميشال كافاندو بقيادة وحدة نخبة من الجيش. أعيد إلى مهامه بعد أسبوع إثر اتفاق بين الجنود الموالين والانقلابيين.

*2017

- زيمبابوي: في 21 تشرين الثاني/نوفمبر استقال الرئيس روبرت موغابي (93 عاما) الرئيس الأكبر سنا في العالم، بدفع من الجيش وحزبه وضغط الشارع في ختام أسبوع من الأزمة وفيما كانت الجمعية الوطنية تبحث إقالته.

*2019

- السودان: في 11 نيسان/أبريل أقال الجيش عمر البشير الذي كان يحكم البلاد منذ 30 عاما، بعد أربعة أشهر من حركة احتجاج شعبية. تم تشكيل مجلس انتقالي في آب/أغسطس وتعيين رئيس وزراء مدني في أيلول/سبتمبر.

*2020

- مالي: في 18 آب/أغسطس أطيح بالرئيس ابراهيم أبوبكر كيتا بعد عدة أشهر من أزمة سياسية. أدى الانقلاب العسكري إلى فرض عقوبات دولية، رفعت بعد تشكيل حكومة انتقالية في 5 تشرين الأول/أكتوبر بهدف تسليم السلطة للمدنيين خلال 18 شهرا.

*2021

- تشاد: في 20 نيسان/أبريل وغداة وفاة الرئيس ادريس ديبي اتنو قام مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل الرئيس الراحل محمد ادريس ديبي الذي كان آنذاك قائدا للحرس الرئاسي، بحل الحكومة والجمعية الوطنية. ووعد بمؤسسات جديدة بعد انتخابات "حرة وديمقراطية" في غضون سنة ونصف السنة.

لم يستبعد الجنرال ديبي في الآونة الأخيرة تمديد الانتقال 18 شهرا إذا لم يتم استيفاء "بعض الشروط".

- مالي: في 24 أيار/مايو، اعتقل العسكريون الرئيس ورئيس الوزراء بعد تعيين حكومة انتقالية جديدة أثارت استياءهم. تم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا في حزيران/يونيو رئيسا انتقاليا.

أكد الكولونيلات الماليون أولا أنهم سيسلمون السلطة إلى المدنيين في مطلع 2022 لكنهم باتوا الآن يعبرون عن رغبتهم في إرجاء الانتخابات المقررة في 27 شباط/فبراير. تطالب مجموعة دول غرب إفريقيا بإجرائها في الوقت المحدد فيما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التأخر في تنظيم الانتخابات.

- غينيا: في 5 أيلول/سبتمبر أطاح انقلاب عسكري بالرئيس ألفا كوندي. وعد الانقلابيون بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا بإجراء "مشاورات" وطنية بهدف تحقيق انتقال سياسي يوكل إلى "حكومة وحدة وطنية".