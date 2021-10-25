الرئيس المصري يعلن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات. وكتب السيسي "يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وتابع "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء . وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار".

ظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ أبريل نيسان 2017 مع تجديدها كل ثلاثة أشهر.