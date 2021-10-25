بروكسل تقدّم مساعدة مالية بـ 600 مليون يورو لتعزيز استجابة أوكرانيا على مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين 600 مليون يورو من المساعدات المالية لأوكرانيا، كمسااهمة لكييف لمواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 على ما أعلن بيان للمفوضية الأوروبية نشر على موقعها الإلكتروني. وأوضح البيان أن هذه الدفعة هي الثانية والأخيرة التي تُدفع في إطار مساندة أوروبا لأوكرانيا بعد أن قامت الهيئات الأوروبية المخولة بضخ 600 مليون يورو في خزينة الدولة الأوكرانية في ديسمبر 2020.

ويعد هذا القرض جزءا من حزمة الطوارئ البالغة 3 مليارات يورو مخصصة لعشر دول شريكة منضوية تحت إطار برامج الاتحاد الأوروبي ضمن مساعي تحفيز أطر التوسع والجوار الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى مساعدة بعض الدول على احتواء التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء كوفيد-19 " يعد البرنامج دليلًا ملموسًا على تضامن الاتحاد الأوروبي مع شركائه لمساعدتهم على التعامل مع العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19" تابع البيان الآنف الذكر

قال فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالمفوضية الأوروبية، "نحن نساعد أوكرانيا من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة المالية بقيمة 1.2 مليار يورو، الدفعة الثانية من هذا البرنامج المدفوعة اليوم، وهي بمقدار 600 مليون يورو، تظهر بوضوح دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الإصلاح في أوكرانيا" مضيفا "حققت أوكرانيا، التي بذلت جهودًا كبيرة ، تقدمًا جيدًا في إطار الامتثال لصندوق النقد الدولي حيث حظيت كييف بدعمه المالي والتقني" ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن "الاتحاد الأوروبي يساعد على تحسين مستوى معيشة الشعب الأوكراني؛ من خلال الدعم السياسي القوي وتحفيز العمل على تعزيز اندماج أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي " حسب قوله.

من جهته، قال المفوض المسؤول عن الاقتصاد: "دفعة الـ 600 مليون يورو التي تم ضخها اليوم، تندرج ضمن مبلغ الـ 4.4 مليار يورو الإجمالي الذي أقرضه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في شكل مساعدة مالية" موضحا أن "هذه المدفوعات ليست دليلاً ملموسًا على تضامننا مع الشعب الأوكراني فحسب، بل إنها تعني فعلا أن أوكرانيا استمرت في الوفاء بالتزامات الإصلاح الأساسية التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية ".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أوكرانيا شريكا استراتيجيا من خلال الاتفاقية المبرمة عام 2014 والمؤطرة لاتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتي تعمل في أساسها على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية من خلال ما يطلق عليه "احترام القيم المشتركة". وتعمل آليات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا على دعم الحكومة على إجراء الإصلاحات الخاصة بمحاربة الفساد وإصلاح القضاء والإصلاحات الدستورية والانتخابية فضلا عن تحسين مناخ الأعمال.