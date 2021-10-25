صربيا ترسل مساعدات طبية إلى رومانيا التي تشهد موجة قاتلة من كوفيد-19

أرسلت صربيا الإثنين شحنة من المساعدات الطبية من أكسيجن وغيره من المستلزمات إلى رومانيا التي تعاني من موجة رابعة وقوية من الوباء، وتتميز ببنى تحتية طبية مترهلة.

وقال وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش إن المساعدات ستنقذ "أرواحاً عديدة"، بيما أكد السفير الروماني لدى بلغراد أن البطء في حملة التلقيح وضع البلاد في "وضع حرج" مؤخراً.

وسجلت رومانية خلال الأسبوع الماضي نحو 19 ألف إصابة يومية بكورونا إضافة إلى 574 وفاة، وهناك نحو 18 ألف مريضاً في العناية الفائقة (المركزة) حالياً.

وتظهر بيانات نشرتها السلطات الرومانية أن أكثر من 90 بالمئة من الوفيات هم من الأشخاص غير الملقحين.

ووافقت السلطات الرومانية على مجموعة من الإجراءات، بدأ سريانها الإثنين، في محاولة منها لكبح انتشار الفيروس.

وصار من الإجباري إظاهر جواز كوفيد-19 كما هو الحال في دول أوروبية أخرى من أجل المشاركة في نشاطات رياضية في الصالات المغلقة، أو الذهاب إلى السينما، أو أيضاً المراكز التجارية.

ومنذ نهاية أيلول-سبتمبر ارتفع معدل التطعيم في رومانيا، من نحو 10 آلاف جرعة يومياً إلى 128 ألف جرعة موزعة. غير أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه بمعدل التطعيم الحالي، قد تحتاج رومانيا إلى نحو 3 سنوات لتطعيم 70 بالمئة من سكانها.