شركة "رايت فورج" تعلن استضافتها منصة التواصل الاجتماعي التي سيطلقها ترامب

ستستضيف شركة "رايت فورج" للبنية التحتية للإنترنت الصديقة للمحافظين منصة التواصل الاجتماعي الجديدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفق ما أعلن رئيسها التنفيذي مارتن أفيلا.

وقال أفيلا في تصريح لموقع "أكسيوس" الإخباري إنه يتوقّع أن يبلغ عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الجديدة لترامب أكثر من 75 مليونا، وكشف أن شركة استضافة المنصة على شبكة الإنترنت "تضع الأسس لذلك"، وتابع "لهذا السبب ستكون هناك خوادم في كل مكان".

بعد اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس الأميركي في السادس من كانون الثاني/يناير، علّقت منصّتا تويتر وفيسبوك حساب ترامب وصفحته ثم حجبتاهما، لكن الرئيس التنفيذي لشركة "رايت فورج" أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس السابق يجب ألا يتم إسكاته.

وقال أفيلا: "إذا كنتم تعتقدون أن الرئيس يجب أن يمنع من استخدام المنصات، نعتبر أنكم لستم مهتمين حقا بالعيش في بلد حر"، وتابع "وما نصبو إليه حقا هو الحرص على أن تبقى أميركا وفية لأفكارها الأساسية وأن تبقى سوق الأفكار مفتوحة".

والأسبوع الماضي أعلن ترامب أنه يعتزم إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم "تروث سوشل" Truth Social.

وقال ترامب في بيان إنه "أنشأ تروث سوشل للوقوف في وجه استبداد شركات التكنولوجيا العملاقة"، التي "استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المعارضة في أميركا".

والمنصة التابعة لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا ستقدم أيضا خدمة فيديو حسب الطلب كما جاء في البيان.

وأضاف ترامب "نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر بينما يتم إسكات رئيسكم الأميركي المفضل. هذا الأمر غير مقبول".