الأسترالي كافالو.. أول لاعب كرة قدم بالدرجة الأولى يفصح عن مثليته الجنسية

أعلن جوش كافالو لاعب كرة القدم الأسترالي بنادي آديلايد يونايتد عن كونه مثلي الجنس ليصبح أول لاعب كرة قدم محترف بأحد دوريات الدرجة الأولى على مستوى العالم يصرح علانية بذلك.

وقال كافالو في مقطع مسجل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "هناك شيء شخصي يجب أن أشاركه مع الجميع: أنا لاعب كرة قدم، وأنا مثلي الجنس".

وأكد صاحب الواحد وعشرين عاما إنه لا يشعر بالحاجة لإخفاء حقيقته مثلما كان الوضع خلال نشأته.

وأضاف: "شعرت بالخجل لأنني لن أتمكن أبدا من فعل ما أحبه (كرة القدم)، وأن أكون مثليا". "لقد سئمت من محاولة العيش في هذه الحياة المزدوجة. إنها مرهقة. إنه شيء لا أريد أن يختبره أي شخص".

وخشى كافالو من أن يواجه معاملة إقصائية أو تمييزية بسبب الإعلان عن هويته الجنسية وهو ما لم يحدث.

وقال: "لقد كسبت المزيد من الاحترام من الناس. الخروج بالإعلان لأحبائي وأصدقائي وزملائي في الفريق ومدربيني كان رائعاً".

اختار كافالو الإدلاء ببيانه قبل الموسم الكروي الأسترالي الجديد الذي يبدأ في نوفمبر - تشرين الثاني في محاولة "لإلهام وإظهار الناس أنه من الجيد أن تكون على طبيعتك وأن تلعب كرة القدم" في آن واحد، بحسب وصفه.

وأعرب المدير الفني للفريق عن "فخره" الكبير بإعلان كافالو كما نشر النادي بيان اللاعب المصور على موقعه الرسمي.

كذلك أعلن عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين مثل الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني جيرار بيكيه وأندية ليفربول وأرسنال وبرشلونة ويوفنتوس عن دعمهم لكافالو.

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 27, 2021