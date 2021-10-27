يحاول الفنان الألباني ديفيد كريمادي زرع البهجة في نفوس مرتادي إحدى مقاهي البلاد، وسط ارتفاع منسوب القلق من الوباء، برسم الوجوه بريشته المغمسة بالقهوة وتقديمها للزوار مجاناً، وهو ما يعتبره علاجاً نفسياً بالفن.

للمقاهي في ألبانيا وقلوب الألبان مكانة خاصة جداً، حيث تشتهر الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة بواحد من أعلى أعداد المقاهي في العالم بالنسبة لعدد السكان.