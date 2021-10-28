انقلاب السودان | سبعة قتلى على الأقل منذ الإطاحة بحكومة حمدوك فجر الإثنين

قال التلفزيون الرسمي السوداني يوم الأربعاء إن القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعفى ستة سفراء سودانيين من مناصبهم.

وأعفى البرهان كل من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف.

وكان مصدر دبلوماسي قال لرويترز يوم الثلاثاء إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان يوم الاثنين.