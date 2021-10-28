فيديو | امرأة تايلاندية غاضبة تقطع حبل منصة تحمل دهانين على علو 26 طابقاً

قطعت امرأة غاضبة تسكن في ناطحة سحاب بتايلاندا حبلاً من حبال الدعم التي تحمل منصة، كان يقف عليها دهانان، ويقومان بعملهما.

وقالت الشرطة التايلاندية أمس الأربعاء إن المرأة قطعت الحبل في الطابق السادس والعشرين، بتاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر، وإنها كانت غاضبة إذ لم يتمّ إبلاغها سابقاً بأعمال الصيانة.

ويظهر فيديو التقطه أحد الساكنين في شقة موجودة في الطابق السادس والعشرين الدهانين وهما يطلبان السماح لهما بالنزول على الشرفة.

وقال أحد الدهانين، وهو من ميانمار، لوسائل إعلام تايلاندية إنه أنزل المنصة التي تحمله مع زميله من الطابق الـ32 حتى الـ26 من أجل صيانة شقّ في الجدار.

وتواجه المرأة تهمتين، الأولى بمحاولة القتل والثانية بتدمير أملاك خاصة، بحسب ما قاله بونغجاك بريشاكارونبونغ، قائد مكتب شرطة "باك كريت" شمال العاصمة بانكوك.

وقالت وسائل إعلام تايلاندية إن المرأة كانت غاضبة من العاملين الذين ظهرا أمام غرفة نومها من دون أن تكون على اطلاع بأعمال الصيانة.