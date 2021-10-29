شاهد: استمرار الإضراب الوطني لليوم الثاني على التوالي في الإكوادور

ظلت الطرق الرئيسية في عشر مقاطعات على الأقل في الإكوادور مغلقة يوم الأربعاء في اليوم الثاني من الإضراب الوطني ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وحاول ضباط الشرطة إخلاء الطرق، لكن المتظاهرين المناهضين لسياسات الرئيس غييرمو لاسو الاقتصادية استمروا في العودة إلى المتاريس التي نصبوها.
وخلال احتفال عسكري، دعا لاسو إلى الحوار و"التفكير في مصلحة البلاد وليس في المصالح الشخصية أو الحزبية أو النقابية".
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