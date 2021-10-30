وزير الخارجية السعودي: الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة حزب الله

قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي يوم السبت إن أحدث أزمة مع لبنان ترجع أصولها إلى التكوين السياسي اللبناني الذي يعزز هيمنة جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران ويتسبب في استمرار عدم الاستقرار.

وطردت المملكة العربية السعودية ودول عربية خليجية أخرى مبعوثين لبنانيين في خلاف دبلوماسي يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، بعد انتقادات من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي للتدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وقال الأمير فيصل لـ"رويترز" في مقابلة عبر الهاتف "أعتقد أن القضية أوسع بكثير من الوضع الحالي... أعتقد أن من المهم أن تصيغ الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية مسارا للمضي قدما بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله".