جونسون يطمئن البريطانيين: الملكة إليزابيث الثانية في وضع صحي جيد جداً

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة تلفزيونية أن الملكة اليزابيث الثانية التي تبلغ من العمر 95 عاما "بصحة جيدة جدًا" بعد أن طلب منها الأطبّاء أن ترتاح لأسبوعين إضافيين على الأقلّ.

وقال جونسون في لقاء مع تلفزيون "تشانل فور": "تحدّثت مع جلالة الملكة، وهي بصحة جيدة جدًا" مضيفًا "عليها ببساطة أن تتبع نصائح أطبّائها وترتاح".

وتابع "أعتقد أن البلد كلّه يرسل لها تمنّياته" بالشفاء.

وبعد سبعة عقود من الخدمة العامة، اضطرت الملكة بعد قضائها ليلة بالمستشفى للأخذ بمشورة الأطباء، والخلود للراحة. فقد ألغت مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" الذي يبدأ الأحد في غلاسكو في اسكتلندا، وهي خطوة نادرة لملكة لا تتوقف عن العمل وملتزمة شخصيا بقضايا البيئة، وقد أعرب بيان قصر باكنغهام عن "خيبة أملها".

وأعلن قصر باكينغهام الجمعة في بيان أن الملكة ستلتزم بنصيحة الأطباء وتخلد للراحة لمدة أسبوعين "على الأقل". وأضاف البيان أن الأطباء أشاروا إلى أنه بإمكان الملكة القيام بأعمال مكتبية خفيفة.

وسيتوجب على الملكة أيضًا إلغاء مشاركتها في مهرجان إحياء ذكرى الـ 13 تشرين الثاني/نوفمبر التي تكرّم الجنود البريطانيين وجنود الكومنولث، لكنها "ما زالت مصرة" على حضور الحدث، بحسب البيان. وأشارت صحيفة ذا تايمز السبت إلى أن الملكة ستحضر الاحتفال التكريمي من شرفة وزارة الخارجية.

وتراجع الوضع الصحي للملكة في 20 تشرين الأول/أكتوبر بعد يوم على حضورها حفل استقبال في وندسور تبادلت خلاله الأحاديث مع رئيس الوزراء بوريس جونسون والملياردير الأميركي بيل غيتس.

وكان آخر ظهور لها أمام الجمهور الخميس عندما قدمت الميدالية الذهبية للشاعر البريطاني ديفيد قسطنطين في جلسة عبر الفيديو. وتظهر الملكة في مقطع فيديو مدته 24 ثانية وبثه القصر وهي تبتسم وتتناقش عبر عدّة شاشات مع الشاعر.

وتصدرت الملكة عناوين الصحف مؤخرا بعد أن شوهدت تمشي متكئة على عصا، كما ذكرت صحيفة "ذا صن" أنها توقفت عن التنزه سيرا مع كلابها في الأيام الأخيرة.