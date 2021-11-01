نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية للرئيس بايدن ولكن إيجابية للمتحدثة باسم البيت الأبيض

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية أمس الأحد، وبينت المتحدثة للصحفيين على متن طائرة الرئيس (إير فورس وان) الإثنين، أن الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) في بريطانيا.

في المقابل أوضحت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان يوم الأحد، أن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد-19 وإنها تعاني من أعراض خفيفة، وقالت: "أكشف النقاب عن أن الاختبار الذي أجري اليوم كان إيجابيا، وذلك انطلاقا من قدر كبير من الشفافية".

وأضافت ساكي (42 عاما) قولها إنه جرى تطعيمها وإنها رأت الرئيس جو بايدن آخر مرة يوم الثلاثاء وهي تضع كمامة. وتعد ساكي أبرز شخصية في إدارة بايدن يتم الإعلان عن إصابتها بكوفيد-19 منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني.

وقالت ساكي إنها والرئيس جلسا في الهواء الطلق يوم الثلاثاء، وكانت تفصل بينهما مسافة تزيد عن 1.8 متر وكانا يضعان كمامات. وقال مصدر مطلع إن الاختبارات أثبتت يوم السبت عدم إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكوفيد-19.

وقالت ساكي إنها قررت عدم مصاحبة بايدن في رحلته إلى روما وغلاسغو هذا الأسبوع، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة أحد أفراد أسرتها بالفيروس.

وقالت ساكي في وقت سابق من هذا العام إن بايدن، الذي تم تطعيمه بالكامل، يتم إجراء اختبار له بشكل عشوائي كل أسبوعين كمتابعة، وذلك بناء على طلب طبيبه كيفين أوكونور. وتلقى بايدن (78 عاما) ثلاث جرعات من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد-19، من بينها جرعة تنشيطية الشهر الماضي.