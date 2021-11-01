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المملكة المتحدة

اصطدام قطارين في جنوب غرب انجلترا وإصابة عدة أشخاص

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بقلم:  يورونيوز
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موقع اصطدام قطارين في جنوب غرب انجلترا.
موقع اصطدام قطارين في جنوب غرب انجلترا.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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قالت الشرطة إن تصادما وقع بين قطارين الأحد في نفق لخطوط السكك الحديدية بمدينة سالزبري جنوب غرب انجلترا مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وقالت شرطة النقل البريطانية "أصيب عدد من الأشخاص لكن لحسن الحظ لم يسقط أي قتيل".

وقع الحادث في نفق قرب محطة سالزبري وهناك تقارير عن خروج قطار عن القضبان.

وقالت قوة الشرطة في مقاطعة ويلتشير الإنجليزية إنها دفعت بعربات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن سائق أحد القطارين بقي محاصرا في زمرة القيادة. وقالت شركة (جريت ويسترن ريلوايز) المشغلة للقطارات إن الحادث وقع بين قطار متجه من بورتسماوث إلى بريستول وآخر متجه من محطة ووترلو في لندن إلى هونيتون.

المصادر الإضافية • رويترز