مصر ترفع رسوم عبور السفن بقناة السويس بنسبة 6%

قررت هيئة قناة السويس المصرية زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6 في المائة في العام المقبل، مقارنة بالعام الجاري مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.

وقالت الهيئة في بيان إن رئيسها الفريق أسامة ربيع أعلن "زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6 في المائة خلال عام 2022 على ما كانت عليه خلال عام 2021".

وأكد البيان "استثناء كل من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهم على ما كانت عليه خلال عام 2021". وأوضح البيان أن تطبيق الزيادة سيكون اعتبارا من شهر شباط/فبراير المقبل.

وكان ربيع أعلن سابقا أن عائدات قناة السويس ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فقد حققت القناة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3 مليار دولار بزيادة تتخطى 8 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت خلال العام المالي 2020/2021 إيرادات بلغت 5.84 مليار دولار بنسبة ارتفاع تجاوز 2 في المائة مقارنة بالعام السابق له، حسب ما أعلنت الهيئة.

وشهد المجرى المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط، مرور أكثر من 17 ألف سفينة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري.

وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط في 1869. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 افتتاح مشروع لتوسعة القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول عام 2023.