القضاء الألماني يحكم بالسجن المؤبد على أم قتلت أطفالها الخمسة

قضت محكمة ألمانية الخميس بسجن أم ألمانية سجناً مؤبداً بعد إدانتها بجريمة قتل خمسة من أولادها الستة في بيتهم في مدينة سولنينغن الواقعة إلى غرب ألمانيا بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "دي بي آي".

في حكمها، شددت محكمة فوبرتال (شمال الراين-وستفاليا) على فظاعة الجريمة المرتكبة. وفي الأكثرية الساحقة من الأحكام المتعلقة بالجرائم المشابهة، تستبعدُ المحاكم الأمانية احتمال إطلاق سراح المُدانين بعد خمسة عشر عاماً، وهي المدة التي يقضيها غالباً المحكوم عليهم بالمؤبد في السجن.

وقتلت الأم أطفالها ميلينا وليوني وصوفي وتيمو ولوكا في أيلول/سبتمر 2020. وقال المدّعون إن الأم أعطت الأطفال، الذين تراوحت أعمارهم بين سنة و8 سنوات، مسكّنات أولاً ثم قتلتهم عبر خنقهم أو إغراقهم.

وكانت الأم أرسلت طفلها السادس، البكر، للبقاء مع جدّته قبل عملية القتل، ثم حاولت بعد الجريمة الانتحار عبر الإلقاء بنفسها أمام قطار في محطة دوسلدورف ولكنها لم تمت.