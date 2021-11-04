شاهد: انتشال حطام طائرة شحن أمريكية من أعماق المحيط الهادي

تمكّنت السلطات الأمريكية من انتشال حطّام طائرة الشحن "بوينغ" من طراز 737-200 التي كانت تحطّمت في الثاني من شهر تموز/يوليو الماضي قبالة سواحل هونولولو في جزر هاواي الأمريكية في المحيط الهادي.

وأعلن المجلس الوطني لسلامة النقل الامريكي أن جميع المكّونات الرئيسة للطائرة، بما في ذلك الصناديق السوداء، تمّ انتشالها من منطقة في البحر يبلغ عمقها 122 متراً قبالة جزيرة أواهو.