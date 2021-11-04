منظمة الصحة قلقة من احتمال تسجيل نصف مليون وفاة إضافية بكوفيد في أوروبا بحلول فبراير

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، الخميس، إنها قلقة من تسجيل نصف مليون وفاة إضافية بكوفيد-19 في أوروبا بحلول شباط/فبراير، مضيفة أن وتيرة العدوى حالياً عالية ومقلقة جداً.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، خلال مؤتمر صحافي "أصبحنا مجدداً مركز" الجائحة، مشيراً إلى أن "الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الثلاث والخمسين في منطقة أوروبا مقلق جداً (..) وإذا بقينا على المسار نفسه قد يسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول شباط/فبراير".

ويأتي إعلان المنظمة بعدما سجّلت ألمانيا اليوم أعلى ارتفاع في الحصيلة اليومية للإصابات منذ ظهور الوباء، وفق ما أظهرت أرقام صادرة عن "معهد روبرت كوخ". وأفاد المعهد الصحي الألماني أن البلد سجّل 33949 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم يتجاوز آخر حصيلة يومية قياسية سجّلت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2020 وبلغت 33777 حالة.

ومنذ أمس الأربعاء أعلنت المنظمة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا واصل ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي وأن نسبة الزيادة بلغت خلال الأسبوع الأخير 6 بالمئة مقارنة بـ18 بالمئة خلال الأسبوع الفائت.

وتشهد كل من تشيكيا ورومانيا وألمانيا وبولندا داخل الاتحاد موجات قوية من الفيروس القاتل، بينما تسجل كل من تركيا وروسيا وبريطانيا أرقاماً كبيرة في الوفيات والإصابات يومياً. وكل تلك الدول تدرجها منظمة الصحة في المنطقة الأوروبية.