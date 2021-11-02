رجل مصاب بكوفيد-19 يفارق الحياة خلال رحلة جوية متجهة إلى ألمانيا

توفي رجل خمسيني مصاب بكوفيد-19 خلال رحلة جوية متجهة إلى هامبورغ في ألمانيا، أمس، الأحد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الهولندية "أي إن بي". ولم يلاحظ الطاقم وفاة الرجل إلا بعد هبوط الطائرة ومغادرة الركاب.

وكان الرجل (51 عاماً) يسافر وحيداً، وكان يجلس بجانب إحدى النوافذ على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول في تركيا.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن الراكب كان مطعماً بشكل كامل وبالتالي سُمح له بالصعود على متن الطائرة والسفر إلى ألمانيا. وتضيف الصحيفة نقلاً عن مصدر في الشرطة أن تحقيقاً فتح للكشف عن سبب الوفاة، قد تكون طبيعية.

وبانتظار انتهاء التحقيقات، قال الأطباء الشرعيون الذين فحصوا جثة الرجل إنه كان مصاباً بكوفيد-19 بحسب المصدر نفسه، فيما أشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أنه كان من المرضى "المعرضين للخطر".