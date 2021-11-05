شاهد | يهود أرثوذكس يتناوشون مع مجموعة نسائية ليبرالية أمام "حائط المبكى"

اندلعت اشتباكات بالقرب من أحد أقدس المواقع اليهودية في القدس يوم الجمعة، حيث تجمع يهود أرثوذكس متشددون عند حائط البراق الذي يمسى حائط المبكى بالعبرية، ضد مجموعة نسائية يهودية "ليبرالية" تقيم صلاة شهرية هناك.

ودأبت مجموعة "نساء الحائط" على مدى عقود على طلب المساواة في العبادة عند الحائط.

ويهيمن اليهود المتشددون على المؤسسات الدينية في إسرائيل، وهم يعارضون أي تغييرات في الوضع القائم الآن، حيث يصلي الرجال والنساء في مناطق منفصلة أمام الحائط.

وتم تعليق خطط مكان للصلاة للجنسين على الحائط في عام 2017، مما أثار حفيظة أتباع توجهات ليبرالية من اليهودية التي تمثل معظم اليهود في أمريكا الشمالية.

كان الخلاف نقطة احتكاك رئيسية بين أكبر جاليتين يهوديتين في العالم، في إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو نشر الخميس تغريدة على تويتر من حليف سياسي مقرب له، يحث مؤيديه على منع صلاة شهرية تقيمها المجموعة التي تطالب بـ"تعددية الصلاة".