مقتل 7 أشخاص على الأقل بينهم طفل في انفجار لغم وسط سوريا

قتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم طفل في انفجار لغم أرضي في محافظة حمص وسط سوريا هذا السبت، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن اللغم انفجر عند مرور سيارة تقل السبعة عبر طريق في بادية مدينة تدمر التاريخية.

وأوضح المرصد "انفجر لغم بسيارة في منطقة الدوة على أحد الطرق البرية، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من كان على متنها وهم امرأتان وطفل صغير وأربعة شبان".

تسببت المتفجرات التي تركت في حقول وطرقات أو حتى في مبان من قبل جميع أطراف النزاع السوري المستمر منذ عقد بجرح آلاف المدنيين وقتل مئات منهم.

سجل مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية 182 ضحية العام الماضي في سوريا، معظمهم من مخلفات الذخائر العنقودية. كما سجل ما مجموعه 4099 ضحية للذخائر العنقودية في سوريا، بينهم 2102 ضحايا في هجمات و1997 ضحية لمخلفات الذخائر العنقودية.

وتسببت الحرب في سوريا في مقتل نحو نصف مليون شخص وتشريد الملايين منذ أن بدأت بقمع للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011.