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المكسيك

قتلى وجرحى في حادث مروري مروّع في المكسيك

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف
صورة من الارشيف   -   حقوق النشر  OSCAR SANCHEZ
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لقي 19 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح في حادث مروري مروّع وقع السبت على طريق سريع في وسط المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت الهيئة الفدرالية المسؤولة عن السلامة المرورية "كابوف" في بيان إنّ الحادث وقع في مدينة شالكو (11 كلم جنوب مكسيكو) في مركز لدفع رسوم العبور لاستخدام الطريق السريع الذي يربط العاصمة بمدينة بويبلا.

وأضافت أنّ شاحنة بلا مكابح اجتاحت طابوراً من ستّ سيارات كانت تنتظر دورها لدفع رسم العبور ممّا أدّى إلى الكارثة.

وبسبب قوة الصدمة اشتعلت النيران في عدد من السيارات.

ومن بين القتلى سائق الشاحنة، وفق المصدر نفسه.

المصادر الإضافية • ا ف ب