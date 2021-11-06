الصين تثيرغضب وسخرية تايوان بسبب تهديد بتجريم مؤيدي استقلال الجزيرة

قالت الصين إنها ستُحمّل مؤيدي "استقلال تايوان" مسؤولية جنائية مدى الحياة وهو ما أثار موجة من الغضب والسخرية في تايوان، في وقت يشهد تصاعداً في التوتر بين الجانبين.

وهذه أول مرة تذكر فيها الصين العقاب الذي ينتظر من تعتبرهم داعمين لاستقلال تايوان، ومنهم مسؤولون كبار في الجزيرة ذات الحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقال مكتب شؤون تايوان ببر الصين الرئيسي إن رئيس الحكومة التايوانية سو تسينغ تشانغ ورئيس البرلمان يو سي كون ووزير الخارجية جوزيف وو "مؤيدون بقوة لاستقلال تايوان"، معلناً لأول مرة أنه أعد قائمة بأسماء المؤيدين.

وقالت المتحدثة باسم المكتب تشو فنغ ليان في بيان يوم الجمعة إن الصين ستعاقب من تشملهم هذه القائمة بالحرمان من دخول البر الرئيسي للصين وهونج كونج ومكاو.

وأضافت أنه لن يُسمح أيضاً للمذكورين في القائمة بالتعاون مع كيانات أو أفراد من البر الرئيسي، كما لن يُسمح لشركاتهم أو للكيانات التي تمولهم بالحصول على ربح من البر الرئيسي.

ورداً على ذلك ذكر مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني أن تايوان مجتمع ديمقراطي يحكمه القانون لا بكين.

وأضاف "لا نقبل الترهيب والتهديد من منطقة شمولية سلطوية"، مضيفاً أنه سيتخذ "الإجراءات الضرورية للرد من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب وأمنه".