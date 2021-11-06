الشرطة الأيرلندية توقف رجلا هدد نائبة بريطانية بالقتل

أعلنت الشرطة الأيرلندية توقيف رجل يبلغ من العمر 41 عاما، هدد وفق تقارير إعلامية نائبة بريطانية بالقتل بعد أيام من مقتل النائب عن حزب المحافظين ديفيد أميس.

وأكدت الشرطة الأيرلندية أن عناصر من مركز دوغلاس في ضواحي كورك بجنوب البلاد "فتشوا صباح السبت الـ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 منزلا سكنيا".

وقد أوضحت أنه "تم خلال التفتيش ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية واعتقال رجل يبلغ 41 عاما للاشتباه في توجيهه تهديدات ضد شخص خارج الولاية القضائية".

وبحسب صحيفة "آيرش تايمز"، فإن الرجل "بريطاني الجنسية" ومتهم "بتوجيه تهديدات بالقتل ضد نائبة عن حزب العمال" في بلاده. وأضافت الصحيفة أن "الشرطة البريطانية أبلغت الشرطة، ووقعت الحادثة بعد أن اتصل شخص بالنائبة وهددها بالقتل في الـ18 تشرين الأول/أكتوبر" بعد ثلاثة أيام من مقتل ديفيد أميس.

تعرض النائب من حزب المحافظين البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال للطعن في الـ 15 تشرين الأول/أكتوبر أثناء حديثه إلى ناخبيه في كنيسة شرق لندن.

وخلفت الحادثة صدمة في المملكة المتحدة ذكرت باغتيال النائب العمالي جو كوكس في حزيران/يونيو من العام 2016 على يد متطرف يميني. وقد اتهم علي حربي علي البالغ 25 عاما باغتيال ديفيد أميس الذي تعتبره الشرطة عملا إرهابيا، وسيحاكم في آذار/مارس.

وأوضحت الشرطة الإيرلندية أن الرجل الذي اعتقل صباح السبت في دوغلاس "محتجز حاليا للاستجواب" على مستوى مركز شرطة كورك.