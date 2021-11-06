أكثر من 80 قتيلاً في انفجار مستودع وقود في فريتاون عاصمة سيراليون

قتل ثمانون شخصاً على الأقل في انفجار مستودع للوقود مساء الجمعة في المنطقة الصناعية من فريتاون عاصمة سيراليون.

وقال أحد أعضاء الصليب الأحمر "انتشلنا ثمانين جثة من موقع الحادث الليل الماضي" مشيراً إلى أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة صباح السبت.

من جهته قال سينه كامارا مدير المشرحة المركزية الحكومية في عاصمة سيراليون إن المشرحة تسلمت 91 جثة بعد انفجار ناقلة وقود في الساعات الأولى من يوم السبت.