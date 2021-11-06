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الولايات المتحدة الأمريكية

ثمانية قتلى وعدد من الجرحى في مهرجان للموسيقى في الولايات المتحدة (السلطات)

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بقلم:  يورونيوز
ضباط من قسم شرطة هيوستن في اليوم الأول من مهرجان أستروورلد للموسيقى في إن آر جي بارك- 5 نوفمبر 2021
ضباط من قسم شرطة هيوستن في اليوم الأول من مهرجان أستروورلد للموسيقى في إن آر جي بارك- 5 نوفمبر 2021   -   حقوق النشر  Amy Harris/2021 Invision
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قتل ثمانية اشخاص على الأقل وجرح آخرون مساء الجمعة بسبب حالة من الذعر في صفوف حشد في مهرجان "استروورلد" الموسيقي في مدينة هيوستن بجنوب الولايات المتحدة، حسب السلطات المحلية ووسائل إعلام أميركية.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في هيوستن صمويل بينا "لدينا ثماني وفيات مؤكدة على الأقل والعديد من الجرحى" موضحا أن "الجمهور بدأ يدفع باتجاه مقدمة خشبة المسرح ما أدى إلى حالة ذعر" بين الحضور.

المصادر الإضافية • ا ف ب