ثمانية قتلى وعدد من الجرحى في مهرجان للموسيقى في الولايات المتحدة (السلطات)

قتل ثمانية اشخاص على الأقل وجرح آخرون مساء الجمعة بسبب حالة من الذعر في صفوف حشد في مهرجان "استروورلد" الموسيقي في مدينة هيوستن بجنوب الولايات المتحدة، حسب السلطات المحلية ووسائل إعلام أميركية.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في هيوستن صمويل بينا "لدينا ثماني وفيات مؤكدة على الأقل والعديد من الجرحى" موضحا أن "الجمهور بدأ يدفع باتجاه مقدمة خشبة المسرح ما أدى إلى حالة ذعر" بين الحضور.