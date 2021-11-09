الاتحاد الأوروبي سيجيز قريبا أول عقارين لعلاج كوفيد بالأجسام المضادة

قال مصدران في الاتحاد الأوروبي لرويترز إنه من المقرر أن تجيز وكالة الأدوية الأوروبية المسؤولة عن تنظيم استخدام العقاقير في التكتل استخدام عقارين يعتمدان على الأجسام المضادة وحيدة النسلية لعلاج المصابين بكوفيد-19 في الأيام المقبلة وذلك في أولى موافقاتها على مثل هذا النوع من العلاج.

وتأتي الإجازة في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي زيادة جديدة في الإصابات بالمرض وفي عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات رغم مستوى التطعيم العالي في العديد من الدول.

وقال أحد المصدرين إن وكالة الأدوية الأوروبية ستعطي هذا الأسبوع الضوء الأخضر لاستخدام هذا العلاج الذي طورته شركة (ريجينرون) الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية وشركة (روشيه) السويسرية العملاقة. ويُطلق على توليفة الأجسام المضادة اسم (ريجن-كوف) في الولايات المتحدة فيما يُباع في الدول الأخرى باسم (رونابريف).

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن المعلومات لا تزال سرية، أن الوكالة ستجيز هذا الأسبوع أيضا استخدام دول الاتحاد الأوروبي العقار (ريجكيرونا) الذي يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسلية والذي طورته شركة (سيلتريون) الكورية الجنوبية للتكنولوجيا الحيوية.

وقال مصدر آخر مطلع على عملية الإجازة إن الموافقات "وشيكة" لكن المواعيد الدقيقة لم تحدد بعد.

ويُستخدم العقاران حاليا في علاج المرضى المعرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة.

وقُدمت طلبات الموافقة على العقارين في أوائل أكتوبر- تشرين الأول وقالت وكالة الأدوية الأوروبية حينها إنها "قد تبدي رأيها في غضون شهرين". وقال متحدث باسم شركة سيلتريون إن الشركة تتوقع صدور قرار بحلول نهاية نوفمبر- تشرين الثاني.

ولم ترد شركة روشيه، التي تقدمت بطلب في أوروبا للحصول على موافقة على رونابريف، على طلب للتعليق.

ورفضت وكالة الأدوية الأوروبية التعليق على الموافقات لكنها قالت إنه تجري مناقشة العقارين في الاجتماعات الشهرية التي تعقدها هذا الأسبوع اللجنة المسؤولة عن إجازة العلاج بالوكالة. وبدأت الاجتماعات الإثنين وستستمر حتى يوم الخميس المقبل.