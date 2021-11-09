ترامب راجع؟ الرئيس السابق يقول إن إعلانه سيسعد كثيرين

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه سيرجئ "على الأرجح" قرار ترشّحه رسمياً للانتخابات الرئاسية للعام 2024 إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في مقابلة نشرت يوم أمس الإثنين "أعتقد، بصراحة، أن الكثير من الناس سيكونون سعداء للغاية بالقرار"، في إشارة إلى قرار ترشّحه للمنافسات الرئاسية المقبلة.

وردا على سؤال بشأن وجود نيّة لدى عدد من قادة الحزب الجمهوري الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أكد ترامب على أن غالبية أولئك الجمهوريين الذين يعتزمون الترشّح، ينتظرون قراره بالترشّح "لأنهم لن يترشحّوا إذا قررت ذلك"، على حد قوله.

شكوك في إعلانه

يجدر الذكر أن نيكي هيلي (جمهورية وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سابقاً) كانت أعربت عن اعتقادها بأن ترامب لن يكون قادراً على الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، وقالت في مقابلة أجراها معها موقع بوليتيكو في 12 شباط/فبراير الماضي إن الجمهوريين أخطأوا في دعم حملته لإبطال نتائج الاقتراع الرئاسي الأخير، مضيفة أنها "شديدة الانزعاج" مما حدث لترامب منذ هزيمته الانتخابية أمام جو بايدن.

ويشار إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي إنها تتوقع ترشح ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرة إلى أنه لو فعل ذلك فسوف يسجل اسمه في التاريخ الأمريكي باعتباره خاسرا مرتين في انتخابات الرئاسة.