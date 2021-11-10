شاهد: اشتباكات بين الشرطة الصربية وحشود بسبب جدارية "لسفاح البوسنة"

اضطرت الشرطة الصربية إلى التدخل لفض اشتباكات وقعت إثر محاولة بعض النشطاء الرسم على لوحة جدارية كبيرة لقائد صرب البوسنة خلال حرب البلقان راتكو ملاديتش والمعروف باسم "سفاح البوسنة" والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لدوره في مذبحة سربرنيتسا عام 1995، التي راح ضحيتها نحو ثمانية آلاف رجل وصبي بوسني مسلم.

ويقضي ملاديتش حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب إلا أن الكثير من الصرب يعتبرونه بطلاً قومياً في وقت يسعى فيه حقوقيون إلى النأي ببلادهم عن تاريخه الحربي المشين.