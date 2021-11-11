شاهد: كيشيا ثورب تفوز بجائزة المعلم العالمية بمنظمة اليونسكو

تم الكشف عن الفائزين بالجائزة العالمية الافتتاحية للطلاب وجائزة اليونسكو العالمية للمعلم في حفل بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في باريس. وقد أضافت الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير والممثل الأسترالي هيو جاكمان بريقا خاصا على الحفل. وشارك جاكمان افتراضيا حيث قام بالإعلان عن الجائزة العالمية الافتتاحية للطلاب عبر تقنية الفيديو وكانت الجائزة من نصيب جيريمايا ثورونكا، وهو طالب من سيراليون، اخترع جهازا يستخدم الطاقة الحركية من حركة المرور والمشاة لتوليد طاقة نظيفة. وجيريمايا ثورونكا هو الفائز الأول بهذه الجائزة الجديدة والتي تُمنح لطالب استثنائي واحد كان له تأثير حقيقي على التعلم وتغيير حياة أقرانه والمجتمع. وتبلغ القيمة المالية للجائزة مائة ألف دولار أمريكي.

وفازت المعلمة الأمريكية كيشيا ثورب التي فتحت أبوابها للتعليم الجامعي للجيل الأول من الطلاب الأمريكيين والمهاجرين واللاجئين من ذوي الدخل المحدود بجائزة المعلم العالمية لمؤسسة فاركي لعام 2021، في شراكة مع اليونسكو. وتعد جائزة "المليون دولار أمريكي" أكبر جائزة من نوعها. وأعلنتهوبير من مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية عن فوز ثورب التي تمّ اختيارها للجائزةمن بين أكثر من ثمانية آلاف ترشيح وطلبات من 121 دولة حول العالم.

تروي جائزة المعلم العالمية وجائزة الطالب العالمية قصصا ملهمة في مجال التعليم كما تسلط الجائزتان الضوء على العمل الرائع الذي يقوم به المعلمون في إعداد الشباب للمستقبل والوعد المذهل الذي يظهره بعض ألمع الطلاب خلال تحصيلهم العلمي.

وتقوم كيشيا ثورب حاليا بتدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني عشر في المدرسة الثانوية الدولية لانغلي بارك في ميريلاند بالولايات المتحدة، ومائة في المائة من طلابها يتعلمون اللغة الإنجليزية و95 في المائة منهم من ذوي الدخل المنخفض.

كيشيا ثورب AFP

أعادت ثورب تصميم منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر لجعله وثيق الصلة ثقافيا بطلابها، وهم الجيل الأول من الأمريكيين أو المهاجرين أو اللاجئين. كما تساعد الطلاب في التقدم للالتحاق بالكلية والمنح الدراسية، مما ساعدهم على الحصول على مبلغ 6.7 مليون دولار من المنح الدراسية في العام الدراسي 2018-2019.

وجاءت ثورب التي إلى الولايات المتحدة من جامايكا في منحة دراسية وقامت بتأسيس منظمة "أمريكا النخبة الدولية للمسار والميدان" مع شقيقتها التوأم الدكتورة تريشا ثورب، لمساعدة الطلاب الرياضيين "المعرضين للخطر" في جميع أنحاء العالم على استخدام المواهب لمتابعة المنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية.

جيريمايا ثورونكا لحظة الإعلان عن الجائزة حفل اليونسكو

منحت حاكمة ولاية ماريلاند ثورب وسام التميز لعملها في التأثير على سياسات عادلة في التعليم. كما حصلت على لقب مغير الحياة الوطني للعام 2018-2019.

أما جيريمايا ثورونكا فقد وُلد وسط القتال خلال الحرب الأهلية في سيراليون ونشأ مع والدته العزباء في مخيم فقير للنازحين في ضواحي العاصمة فريتاون، واضطر إلى استخدام الفحم والخشب من أجل التدفئة والإضاءة لمراجعة دروسه.