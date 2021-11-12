"سبوتيفاي" تعزز حضورها في مجال الكتب الصوتية باستحواذها على "فاينداواي"

خطت "سبوتيفاي" خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها لتنويع خدماتها بعد النجاح الذي حققته في مجال التدوينات الصوتية (بودكاست)، بإعلانها الخميس عن استحواذها على منصة "فاينداواي" المتخصصة في الكتب الصوتية.

وتؤكد "فاينداواي"، التي أطلقت في عام 2005، أن لديها أكبر مجموعة من الكتب الصوتية في العالم اليوم، وتتعاون كبائع جملة مع جهات رئيسية في هذا القطاع، من بينها "آبل" و"غوغل" و"أوديبل" ("أمازون"). كما توفر الشركة، التي يقع مقرها في سولون بولاية أوهايو الأمريكية، خدمات إنتاج المحتويات الصوتية ونشرها.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات الكتب الصوتية العالمية إلى 4,8 مليارات دولار سنة 2021 وأن تتضاعف بحلول سنة 2026 (9,3 مليارات دولار)، وفقاً لشركة الأبحاث "أومديا".

وأوضحت "سبوتيفاي" في بيان أن استحواذها على "فاينداواي"، الذي يتوقع إنجازه في نهاية السنة الجارية ولم يُكشف عن قيمته، سيعجل في دخولها "قطاع صناعة الكتب الصوتية الذي يشهد نمواً سريعاً".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستتيح لها "توفير كتب صوتية لمئات الملايين" من مستخدمي "سبوتيفاي"، وستمكّن المنصة السويدية من "تطوير مجموعتها سريعاً".

وأكدت المجموعة المتخصصة في البث التدفقي الصوتي أن هذا الاستحواذ يتيح لها "إحداث ثورة في هذا المجال، كما فعلت في مجالي الموسيقى والبودكاست".

وكانت"سبوتيفاي" شرعت في دخول مجال الكتب الصوتية وبدأت بتوفير عدد منها على منصتها، لا تُباع بشكل منفصل.

وقد وفّرت عام 2020 مجاناً نسخة صوتية من الجزء الأول من سلسلة "هاري بوتر" الأدبية مجاناً بأصوات عدد من المشاهير، بينهم الممثل دانيال رادكليف الذي أدى دور الساحر الشاب في أفلام "هاري بوتر" السينمائية.

وبالإضافة إلى تنويع خدماتها، تمكّن عملية الاستحواذ هذه "سبوتيفاي" من أن تحقق بعض التقدم الإضافي في مواجهة منافسيها الرئيسيين على غرار "أمازون" و"آبل" اللتين توفران أيضاً كتباً صوتية.