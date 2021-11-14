أقيم حفل زفاف جماعي لـعشر أزواج شبان في كابول الأحد. ويقول المنظمون للحدث إن الشبان من مقاطعات مختلفة ولم يتمكنوا من إقامة حفل زفافهم، بسبب مشاكل مالية لأن حفلات الزفاف باهظة الثمن في أفغانستان. ويتوقع الأزواج المشاركون أن حفلات الزفاف الجماعية المماثلة ستنتشر في جميع المحافظات، وستساعد العائلات الأخرى على تجنب التكاليف الباهظة.
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