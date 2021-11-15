مقتل 3 أشخاص جراء الفيضانات في مصر ونقل 500 آخرين إلى المستشفى بسبب لسعات العقارب

تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب مصر في مقتل 3 أشخاص ونقل أكثر من 500 آخرين إلى المستشفى بسبب لسعات العقارب، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، "إن هطول الأمطار والبرد والرعد في محافظة أسوان نهاية الأسبوع، دفع السلطات المحلية على تعليق الدراسة يوم الأحد". وأضاف عطية أن "العواصف أجبرت العقارب على الخروج من مخابئها والدخول إلى العديد من المنازل في أنحاء المحافظة".

وتابع بقوله "إن 503 أشخاص على الأقل نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بلسعات العقارب، لكنهم خرجوا جميعًا بعد أن تلقوا جرعات مضادة للسم".

وأظهر تسجيل مصور شوارع غارقة في المياه ومنازل وسيارات ومزارع مدمرة.