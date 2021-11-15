عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المملكة المتحدة

الشرطة البريطانية تعلن أن انفجار سيارة الأجرة في ليفربول هو "حادث إرهابي"

Access to the comments محادثة
بقلم:  Euronews
euronews_icons_loading
الشرطة في ليفربول تعتبر النفجير أمام مستشفى النساء "حادثا إرهابيا"
الشرطة في ليفربول تعتبر النفجير أمام مستشفى النساء "حادثا إرهابيا"   -   حقوق النشر  AFP
حجم النص Aa Aa

أعلنت الشرطة في شمال غرب انكلترا الاثنين أنها تتعامل مع انفجار أوقع قتيلا خارج مستشفى في ليفربول على أنه "حادث إرهابي" استخدمت فيه قنبلة يدوية.

وقال راس جاكسون المسؤول عن شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، إن الدافع وراء انفجار الأحد غير واضح لكن "الراكب الذي قُتل" هو من صنع القنبلة.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت يوم الأحد توقيف ثلاثة أشخاص في إطار التحقيق المرتبط بانفجار سيارة أمام "مستشفى ليفربول النسائي" (شمال إنجلترا) أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موقع الانفجار حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا وسط تصاعد للدخان الكثيف وأفاد قائد جهاز إطفاء مرزيسايد فيل غاريغان أن الحريق كان مشتعلا حين وصلت عربات الإطفاء.