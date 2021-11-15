الشرطة البريطانية تعلن أن انفجار سيارة الأجرة في ليفربول هو "حادث إرهابي"

أعلنت الشرطة في شمال غرب انكلترا الاثنين أنها تتعامل مع انفجار أوقع قتيلا خارج مستشفى في ليفربول على أنه "حادث إرهابي" استخدمت فيه قنبلة يدوية.

وقال راس جاكسون المسؤول عن شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، إن الدافع وراء انفجار الأحد غير واضح لكن "الراكب الذي قُتل" هو من صنع القنبلة.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت يوم الأحد توقيف ثلاثة أشخاص في إطار التحقيق المرتبط بانفجار سيارة أمام "مستشفى ليفربول النسائي" (شمال إنجلترا) أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موقع الانفجار حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا وسط تصاعد للدخان الكثيف وأفاد قائد جهاز إطفاء مرزيسايد فيل غاريغان أن الحريق كان مشتعلا حين وصلت عربات الإطفاء.