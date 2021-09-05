فيديو: أربعة قتلى على الأقل بتفجير انتحاري في باكستان قرب الحدود الأفغانية

قُتل أربعة حراس على الأقل من القوات الداعمة للجيش الباكستاني وأصيب 19 شخصا بجروح عندما فجّر انتحاري على دراجة نارية نفسه في كويتا، في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.

واستهدف المهاجم حراسا تابعين لقوة "فرونتيير كونستابولاري" في حي ميان غوندي في المدينة، على بعد نحو 140 كلم عن الحدود الأفغانية، حيث كان تجار شيعة من أقلية الهزارة يبيعون الخضروات.

وقال نائب المفتش العام في الشرطة أزهر أكرم إن ثلاثة من الحراس قتلوا فورا فيما توفي الرابع لاحقا متأثرا بجراحه.

وأفاد أكرم فرانس برس أن 17 حارسا ومدنيين إثنين جرحوا في الانفجار، حالات ثلاثة منهم خطيرة.

وأكد ناطق باسم قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة وقوع الهجوم.

ويقطن كويتا نحو 500 ألف من الهزارة، الذين يعيشون في جيب على أطراف المدينة. ولطالما استهدفوا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات إسلامية سنية.

وأسفرت سلسلة تفجيرات نفّذتها مجموعة باكستانية طائفية مسلّحة عام 2013 عن مقتل أكثر من 200 من الهزارة في المدينة.

كما يستهدف متمرّدون بلوش يسعون للحصول على حكم ذاتي أوسع، حرس الحدود الباكستانيين.