لوكاشنكو يؤكد أن بيلاروس لا ترغب بـ"نزاع" عند حدودها

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الاثنين، أن بلاده تعمل على إعادة المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا، علما بأن معظمهم من دول الشرق الأوسط، ولا ترغب بأن تتطور الأزمة إلى "نزاع".

ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية عنه قوله "العمل جار بشكل نشط في هذه المنطقة لإقناع الناس، أرجوكم عودوا إلى دياركم. لكن أحدا لا يرغب بالعودة". وأضاف "لا نريد أي نزاع عند حدود دولتنا. هذا أمر ضار للغاية بالنسبة إلينا".