عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العالم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يحذر روسيا من "أعمال عدوانية" على الحدود الأوكرانية

Access to the comments محادثة
بقلم:  Euronews
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ   -   حقوق النشر  Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
حجم النص Aa Aa

حذّر رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ موسكو الاثنين من قيامها بأي أعمال عدوانية بعد رصد "تجمعات كبيرة وغير عادية للقوات الروسية" على الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني "أي استفزاز أو أعمال عدوانية أخرى من جانب روسيا ستكون مصدر قلق خطير. ندعو روسيا إلى التحلي بالشفافية في ما يخص نشاطاتها العسكرية".