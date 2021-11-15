الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يحذر روسيا من "أعمال عدوانية" على الحدود الأوكرانية

حذّر رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ موسكو الاثنين من قيامها بأي أعمال عدوانية بعد رصد "تجمعات كبيرة وغير عادية للقوات الروسية" على الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني "أي استفزاز أو أعمال عدوانية أخرى من جانب روسيا ستكون مصدر قلق خطير. ندعو روسيا إلى التحلي بالشفافية في ما يخص نشاطاتها العسكرية".