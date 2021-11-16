بلدية باريس تفرض قيودا على سرعة دراجات السكوتر في مناطق مختلفة من العاصمة

حُددت السرعة القصوى لقيادة دراجات السكوتر الكهربائية المتاحة للاستخدام الحر بـ 10 كيلومترات في الساعة في 700 منطقة في باريس، خصوصا في محيط متحف اللوفر وبرج إيفل، على ما أعلنت الشركات الثلاث المشغلة لهذه المركبات في العاصمة الفرنسية.

وأشارت شركات "دوت" و"تاير" و"لايم"، وهي الشركات الثلاث المشغلة لدراجات السكوتر في بيان إلى أن "هذه المناطق تتركز ضمن مواقع تشهد كثافة للمشاة، بما في ذلك المتنزهات والحدائق العامة وطرق المدارس والباحات الخارجية للبلديات وأماكن العبادة وشوارع المشاة أو الشوارع ذات الطابع التجاري البحت".

وسوف تتراجع سرعة دراجات السكوتر الكهربائية المتاحة للاستخدام الحر والتي يتم تحديد موقعها في الوقت الحقيقي، من 20 كيلومتر في الساعة إلى 10 كيلومترات لدى دخول هذه المناطق.

ونهاية حزيران/يونيو، وبعد مقتل إيطالية في الثانية والثلاثين من العمر إثر تعرضها للصدم من دراجة سكوتر كهربائية في شارع للمشاة، هددت بلدية باريس الشركات المشغلة الثلاث بحرمانها من تجديد عقودها إذا لم تحقق أي تقدم على صعيد تحديد السرعة وركن المركبات.

وأعاد دافيد بيليار مساعد رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو المكلف خصوصا شؤون النقل، طرح الفرضية هذا الاثنين، واصفا المناطق الـ700 التي أعلنت عنها الشركات الثلاث بأنها "خطوة أولى غير كافية البتة".

كما أشار بيليار إلى الحاجة لتوسيع نطاق هذا القرار ليشمل مناطق يتشارك فيها المشاة والدراجون المساحة، بما في ذلك قناة سان مارتان المائية ونهر السين.

وسوف تقدم كل دائرة في باريس قائمة بالمناطق التي ترغب في فرض تخيف سرعة دراجات السكوتر الكهربائية ضمن نطاقها، على أن تُرسل إلى الشركات المشغلة الثلاث.