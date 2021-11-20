الشرطة البولندية تسحب رخصة قيادة رئيس المجلس الأوروبي سابقاً دونالد توسك

أوقفت الشرطة زعيم حزب الشعب الأوروبي وأكبر حزب بولندي معارض "المنصة المدنية" والرئيس السابق للمجلس الأوروبي، في ملاوا التي تبعد 130 كم شمال وارسو.

وفقاً للرواية الرسمية التي أدلت بها الشرطة، كان توسك يقود بسرعة 107 كيلومترات في الساعة في المناطق السكنية، حيث يبلغ الحد الأقصى للسرعة 50 كيلومتراً في الساعة.

وتعرض توسك للغرامة وسُحبت رخصة القيادة منه.

وقالت آنا بافلوفسكا، المتحدثة باسم قيادة شرطة المقاطعة في ملاوا، لمراسل محطة تلفزيون "تي في إن 24" البولندية الخاصة: لم يتنصل من التهمة، وقبل غرامة قدرها 500 زلوتي بولندي و10 نقاط جزاء. ووفقاً للإجراءات، فقد السائق رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر".

وأكد توسك على تويتر تعرضه للعقوبة وقال إن العقوبة كانت "مناسبة". وكتب "هناك مخالفة مرورية، هناك عقوبة سحب رخصة القيادة 3 أشهر زائد 10 نقاط وغرامة. هذه مناسبة. قبلتها دون مناقشة".