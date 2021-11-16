انطلاق محاكمة ماكسويل المتهمة بجرائم جنسية وتأمين قاصرات للملياردير المنتحر إيبستين

تبدأ هذا الأسبوع محاكمة غيلاين ماكسويل، معاونة المنتحر جيفري إبستين المتهم بجرائم جنسية، في نيويورك وستستهل باختيار هيئة المحلّفين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

من هي غيلاين ماكسويل؟

ستحقق هيئة المحلّفين ما إذا عملت المتهمة من سنة 1994 إلى سنة 2004 على تشكيل شبكة من الفتيات القاصرات لتقديم خدمات جنسيات للملياردير الأمريكي إبستين والمقربين منه.

وتواجه ماكسويل، ابنة قطب وسائل الإعلام البريطانية الراحل روبرت ماكسويل، المولودة قرب باريس في 25 كانون الأول/ديسمبر 1961 والتي تحمل ثلاث جنسيات هي الأمريكية والبريطانية والفرنسية- احتمال السجن مدى الحياة في حال إدانتها في ختام المحاكمة والتي تستغرق ستة أسابيع .

ومن المفترض بحسب الأصول المعقّدة للمحاكمات الجزائية في الولايات المتحدة أن يبدأ الاختيار النهائي لأعضاء هيئة المحلّفين الثلاثاء بحضور ماكسويل، على أن يُنجز الجمعة، وبالتالي من المتوقع أن تحضر إلى محكمة مانهاتن الفدرالية.

وأودعت ماكسويل منذ صيف 2020 أحد سجون نيويورك بعد سنة من انتحار شريك حياتها إبستين شنقاً في زنزانته بسجن مانهاتن في آب/أغسطس 2019، حيث كان محبوساً بتهمة الاستغلال الجنسي لعشرات القاصرات، ويُعتقد أن ماكسويل كانت تتولى استدراج الفتيات لحسابه.

"اعتداءات" و"طعام فاسد"

وتشكو غيلين ماكسويل منذ 18 شهراً عبر وكلاء الدفاع عنها وظروف حبسها في أحد سجون بروكلين، هي التي تتحدر من عائلة ثرية وكانت وجهاً اجتماعياً بارزاً.

وأفادت ماكسويل التي شارفت الستّين في حديث لصحيفة "مايل أو صنداي" أنها تتعرض "لاعتداءات منذ عام ونصف عام"، متهمة حراس سجنها بأنهم يحرمونها النوم. وقالت "أشعر بالضعف ولا طاقة لديّ، وأنا متعبة. أفتقر حتى إلى زوج من الأحذية يناسبني. أُعطى طعاماً فاسداً... وأُمنَع من ممارسة الرياضة".

وتعود الوقائع التي تواجه ماكسويل اتهامات في شأنها إلى المرحلة الممتدة من العام 1994 إلى العام 2004.

ويستند اتهام ماكسويل على ما أدلت به أربع مدعيات أُبقيَت أسماؤهن طي الكتمان، بينهنّ اثنتان كانتا في الرابعة عشرة والخامسة عشرة، أفدن بأن نساء بينهنّ ماكسويل كنّ يستدرجنهنّ بالقرب من مدارسهنّ أو في مقار عملهنّ، وبعد أن يكسبن ثقتهن بدعوتهن مثلاً إلى السينما أو بأخذهنّ للتسوق، كنّ يقنعهنّ في مقابل بضع مئات من الدولارات بتقديم تدليك يصفنه بأنه غير جنسي لرجل نيويوركي نافذ مستعد لمساعدتهن على الانطلاق مهنياً.

وبحسب المدّعين العامين الفدراليين الأمريكيين، يُعتقد أن المتهمة شاركت أيضاً في الاعتداءات الجنسية مع إيبستين، سواء في دارتها في لندن، أو في مقار إقامته الفخمة في مانهاتن وفلوريدا ونيو مكسيكو.

ظلاّ إيبتسين والأمير أندرو

ولا شكّ في أن ظل جيفري إيبستين سيكون حاضراً بقوة في المحاكمة بعد عامين من انتحاره في السجن عن عمر يناهز 66 عاماً، مما حرم ضحاياه محاكمته بتهمة الاستغلال الجنسي لقاصرات.

غير أن حكماً بإدانة الملياردير الراحل كان صدر في فلوريدا عام 2008 لدفعه مبالغ مالية لشابات مقابل خدمات تدليك، لكنه لم يمكث في السجن سوى 13 شهراً إذ عقد اتفاقاً سرياً مع المدعي العام حينذاك.

كذلك سيخيّم على محاكمة ماكسويل ظلّ الأمير أندرو القريب من إيبستين، إذ يواجه منذ آب/أغسطس الفائت دعوى مدنية في نيويورك بتهمة "اعتداءات جنسية"، رفعتها ضده الأميركية فيرجينيا جوفري.

ومن المتوقع أن تنظر محكمة مدنية في نيويورك في هذه الدعوى في نهاية 2022، مع أن الابن الثاني للمملكة إليزابيث الثانية ليس موضع ملاحقة جزائية وهو ينفي الوقائع التي يُعتقد أنها حصلت بين عامي 2000 و2002، عندما كانت جوفري قاصرة.

ومن المتوقع أيضًا أن تُحاكم ماكسويل بتهمة الحنث باليمين عن شهادة أدلت بها عام 2016 في إطار دعوى تشهير رفعتها ضد جوفري التي تتهمها بأنها كانت تؤدي دور الوسيطة للأمير أندرو.

الفرنسي برونيل: وكيل لعارضات الأزياء

وليست فيرجينيا جوفري من بين المدعيات الأربع على غيلاين ماكسويل في الدعوى الجزائية التي تنطلق هذا الاسبوع في مانهاتن.

وقد ترد أسماء شخصيات أخرى خلال هذه المحاكمة بينها وكيل عارضات الأزياء الفرنسي السابق جان لوك برونيل القريب من جيفري إيبستين. وكانت السلطات الفرنسية ادعت على برونيل وأوقفته في كانون الأول/ديسمبر 2020 بتهم اغتصاب واعتداءات جنسية.

ومن المتوقع أن يركّز محامو ماكسويل في مرافعاتهم على كون الجرائم المزعومة تعود إلى أكثر من 20 عاماً وعلى أن موكلتهم تُحاكَم بدلاً من المعنيّ الرئيسي الذي مات. ومن هذا المنطلق، ستدفع ماكسويل ببراءتها من التهم الست الموجهة إليها، والتي تصل عقوبتها في حال دينت بها إلى السجن 80 عاماً.

وما لم تحصل أي مفاجآت، من غير المتوقع أن أن تتحدث ماكسويل خلال الجلسة.